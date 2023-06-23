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13:19, 23 июня 2023Мир

В ЕС заявили о сложностях в продвижении антироссийской политики

Фон дер Ляйен заявила о сложностях в антироссийской политике после 11-го пакета санкций

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Евросоюзу сложно дальше продвигать антироссийскую политику после принятия 11-го пакета санкций. Об этом сообщила в интервью испанской газете El Mundo глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Трудно идти дальше. Верно то, что были попытки обойти санкции или избежать их, используя лазейки, и это то, чего мы должны избегать любой ценой», — призналась она.

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По словам чиновницы, в данный момент Евросоюз активно работает над тем, чтобы задействовать замороженные активы России в восстановлении Украины. «Мы работаем в политическом и юридическом плане для достижения этой цели. Предложение будет готово до летних каникул в Брюсселе», — добавила фон дер Ляйен.

О вступлении 11-го пакета санкций Евросоюза против России в силу утром 23 июня сообщили в Министерстве иностранных дел Эстонии. В ведомстве уточнили, что новый пакет ограничительных мер в отношении России Европейский союз принял еще двумя днями ранее, 21 июня.

В настоящее время Европейский союз уже работает над 12-м пакетом санкций в отношении России.

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    Глеб Бажуткин
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