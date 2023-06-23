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13:24, 23 июня 2023Мир

В Киеве встревожились из-за новой тактики ВКС России

Business Insider: новая тактика российских ВКС все больше тревожит Киев

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Новая тактика российских ВКС все больше тревожит Киев. Об этом заявил Райан Пикрелл в статье для Business Insider.

Он рассказал, что высокопоставленные чиновники на Украине обеспокоились «превосходством России в авиации и артиллерии» в последнее время. В связи с этим, как пишет Пикрелл, в разных регионах, где есть столкновения сил, продолжаются ожесточенные бои.

Автор статьи также указал, что сейчас особенно хорошо показывают себя ударные вертолеты Ка-52. Пикрелл пояснил, что войска Украины выходят за пределы действия своих средств ПВО — это позволяет российским «Аллигаторам» свободно поражать противника противотанковыми ракетами. Он также утверждает, что сегодня Ка-52 стали серьезной угрозой для сухопутных войск ВСУ.

«Кроме того, Россия разместила свои самолеты и вертолеты очень близко к передовой, чего раньше избегала», — сказал собеседник издания Райли Бейли. Он также отметил, что российские системы радиоэлектронной борьбы сильно мешают ВСУ, а минные поля стали постоянной проблемой для саперов Украины.

В заключение Пикрелл заявил, что в задачи ВСУ, особенно на юге, входит эффективная оборона перед опытными российскими войсками. Автор статьи рассказал, что войска Украины делятся на эшелоны, где первый сдерживает продвижение российской артиллерии, а второй пытается контратаковать.

Активные действия со стороны ВСУ, о которых долго говорили в Киеве, начались на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях 4 июня. Уже известно, что основной удар украинских войск сконцентрирован на запорожском фронте. Киев отправил в бой бригады ВСУ, подготовленные специалистами НАТО. При этом, как отмечал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, план ВСУ по быстрому прорыву в Запорожской области провалился. По его словам, в Киеве рассчитывали наскоком прорвать российскую оборону и выйти на оперативный простор в направлении Азовского моря.

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