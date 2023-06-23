Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:06, 24 июня 2023Россия

В пяти населенных пунктах ЛНР пропала вода

«Лугансквода»: пять населенных пунктов ЛНР остались без воды из-за перепадов напряжения

Фото: Vincent Isore / Globallookpress

Пять населенных пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР) остались без воды. Об этом сообщает ГУП «Лугансквода» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что причиной стали перепады напряжения и отключения электроэнергии на Елизаветинской насосной станции. Из-за этого прекращена подача воды на города: Красный Луч, Антрацит, Петровское, а также поселки Грушовое и Софиевка.

Сроки возобновления подачи воды не называются. «До восстановления стабильного энергоснабжения насосной станции», — говорится в сообщении.

22 июня в «Луганскводе» сообщали, что произошло аварийное отключение энергоснабжения на водозаборах и насосных станциях Алчевского управления. В результате аварии без воды остались ряд населенных пунктов ЛНР: Славяносербск, Алчевск, Перевальск, Первомайск, Брянка и другие.

Ранее исполняющая обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Запорожской области Наталья Хаттатова заявила, что вода в регионе после инцидента с Каховским водохранилищем признана безопасной для питья.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости
    ФСБ завела на Пригожина дело о вооруженном мятеже. Он заявил об ударе военных по «Вагнеру», Минобороны это опровергло
    Генпрокуратура назвала грозящий Пригожину срок
    ФСБ назвала слова Пригожина призывом к началу гражданского конфликта в стране
    ФСБ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные приказы Пригожина
    ФСБ заявила о выполнении боевых задач российской армией в зоне СВО
    Генпрокуратура оценила законность уголовного дела в отношении Пригожина
    ФСБ заявила о несоответствии действительности информации от имени Пригожина
    Месси рассказал об изменении в отношении к фанатам ПСЖ
    Путин рассказал о вставших на защиту России молодых солдатах и офицерах
    В пяти населенных пунктах ЛНР пропала вода
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.