В пяти населенных пунктах ЛНР пропала вода

«Лугансквода»: пять населенных пунктов ЛНР остались без воды из-за перепадов напряжения

Пять населенных пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР) остались без воды. Об этом сообщает ГУП «Лугансквода» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что причиной стали перепады напряжения и отключения электроэнергии на Елизаветинской насосной станции. Из-за этого прекращена подача воды на города: Красный Луч, Антрацит, Петровское, а также поселки Грушовое и Софиевка.

Сроки возобновления подачи воды не называются. «До восстановления стабильного энергоснабжения насосной станции», — говорится в сообщении.

22 июня в «Луганскводе» сообщали, что произошло аварийное отключение энергоснабжения на водозаборах и насосных станциях Алчевского управления. В результате аварии без воды остались ряд населенных пунктов ЛНР: Славяносербск, Алчевск, Перевальск, Первомайск, Брянка и другие.

Ранее исполняющая обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Запорожской области Наталья Хаттатова заявила, что вода в регионе после инцидента с Каховским водохранилищем признана безопасной для питья.