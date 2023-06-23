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04:31, 23 июня 2023Интернет и СМИ

В работе YouTube произошел сбой

Downdetector: порядка 13 865 пользователей в США пожаловались на сбой в работе YouTube

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Сбой произошел в работе видеохостинга YouTube в США. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

На нарушения в работе YouTube пожаловались порядка 13 865 американских пользователей. Больше половины (54 процента) обратили внимание на неполадки столкнулись с трудностями при просмотре видео. Еще 29 процентов пользователей отмечают сбои в работе сайта, еще для 17 процентов затруднен доступ к приложению сервиса.

Также около 3,8 тысячи пользователей также столкнулись с неполадками в работе сервиса потокового телевидения YouTubeTV.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал блокировку YouTube в России преждевременной, пока не появится достойная альтернатива.

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    Марина Совина
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