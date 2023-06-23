В Польше провели 222 обыска в рамках расследования импорта украинского зерна

В Польше провели 222 обыска в рамках расследования нарушений импорта украинского зерна

Налоговая в Польше провела 222 обыска в офисах импортеров зерна и таможенных органах в рамках расследования нарушений импорта украинского зерна. Об этом сообщает RMF24.

Расследование ведет областная прокуратура Жешува, она подготовила несколько десятков производств, по ее приказу действовали сотрудники налоговой. Сообщается, что в результате обысков была получена обширная финансовая и бухгалтерская документация, свидетельства пограничных проверок, носители информации, деловая корреспонденция, а также свыше тысячи тонн зерна.

В обысках приняли участи свыше 800 офицеров, другие подробности расследования не разглашаются в интересах следствия.

Ранее министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс резко раскритиковал главу министерства аграрной политики Украины Николая Сольского за его призыв к Европейскому союзу снять запрет на ввоз украинской сельхозпродукции. По его словам, Украина не понимает позицию Польши по вопросу импорта.