Диетолог назвала помогающие пережить жару продукты

Диетолог Елена Соломатина: жару могут помочь пережить морковь, томаты и зелень

Некоторые продукты могут помочь пережить летнюю жару, рассказала диетолог Елена Соломатина. Помогающие лучше себя чувствовать летом овощи она назвала в беседе с NEWS.ru.

По словам Соломатиной, в жару хорошо есть побольше помидоров и моркови. «В томатах содержится ликопин, который поможет пережить жару. Морковь, где есть каротиноиды и бета-каротин, тоже лучше усваивается, особенно если при приготовлении блюда добавить сметану», — рекомендовала она.

Также, добавила Соломатина, содержащиеся в зелени и овощах каротиноиды хорошо предохраняют от ультрафиолета и нужны для профилактики повреждений кожи и органов зрения.

Ранее диетолог, нутрициолог, парафармацевт и нутрикоуч Алла Пониматкина предупредила об опасности употребления немытых ягод. По словам специалиста, они могут содержать различные виды микроорганизмов.