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19:37, 24 июня 2023Россия

Песков ответил на вопрос о посещении Путиным «Алых парусов»

Песков заявил, что Путин не планирует посетить «Алые паруса» в Петербурге

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин не планирует посещать праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, есть ли в графике главы государства такое мероприятие.

Праздник выпускников Алые паруса пройдет в Санкт-Петербурге в ночь с 24 на 25 июня.

Ранее глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина призвала отменить концерт бывшей участницы группы «Серебро» Елены Темниковой в Санкт-Петербурге. Выступление певицы было запланировано в рамках праздника выпускников

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