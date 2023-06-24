Медиаменеджер Габрелянов назвал предательством мятеж Пригожина

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поступил как предатель, начав мятеж, считает медиаменеджер Арам Габрелянов. В разговоре с «Лентой.ру» он также подчеркнул, что президент России Владимир Путин в своем обращении дал понять, что сделает все, чтобы остановить происходящее.

Я считаю, что то, что сейчас произошло — это личное предательство Жени Пригожина Арам Габрелянов медиаменеджер

«Я ни в коем случае не хочу умалять достоинства людей, кто воевал. Все, кто воевал, "музыканты" — они герои. Они реально хорошо воевали и героически погибали. Но то, что сейчас происходит — это просто предательство страны в самый тяжелый момент», — сказал он.

По мнению Арама Габреллянова, причиной решений Пригожина стал его конфликт с Министерством обороны, а также личные амбиции.

«Я думаю, взыграли личные амбиции. Понятно, что есть конфликт, и я не хочу говорить, кто прав, а кто неправ в этой ситуации — прав ли [министр обороны Сергей] Шойгу, прав ли Пригожин, прав ли [глава Генштаба Валерий] Герасимов. Это не тот случай, когда надо выяснять отношения. Во время войны нельзя выяснять отношения», — поделился мнением собеседник «Ленты.ру».

Пригожин знает, что Путин прощает очень многие вещи, он очень порядочный и добрый человек. Но то, что Путин никогда не прощает — это предательство своей Родины. Нельзя предавать Родину в такой ситуации, это реальное предательство. Меня никто не убедит, что это не так Арам Габрелянов медиаменеджер

Реакция президента России Владимира Путина на происходящее была сдержанной и жесткой, отметил Арам Габрелянов.

«Высказался спокойно очень, понятно, что он очень сильно озабочен. Понятно, что в такой ситуации гражданская война, которую пытается спровоцировать командир "вагнеров", ни к чему хорошему не приведет. Ситуация очень напряженная. Понятно, что президент хочет избежать гражданской войны. Но он в конце сказал, что мы будем очень жестко наказывать тех, кто на это пошел. Он сказал, что как гражданин страны сделает все, чтобы прекратить это. Это значит, он пойдет до конца. если Пригожин говорит, что пойдет до конца, он должен понимать, что президент и все вокруг него тоже пойдут до конца», — заключил он.

24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Он назвал предателями организаторов вооруженного мятежа и пообещал, что они понесут «неминуемое наказание».

Ранее стало известно, что в отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию». Минобороны опровергло эти заявления.

