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11:18, 24 июня 2023Россия

В России стали снимать баннеры с призывом вступать в ЧВК «Вагнер»

Shot: во Владимире снимают баннеры с призывом вступать в ЧВК «Вагнер»

В российских городах, в частности во Владимире, стали снимать баннеры с призывом вступить в частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Он опубликовал видео, на котором запечатлено, как рабочий демонтирует полотно с изображением бойца и предложением вступить в ряды формирования.

По данным Telegram-канала издания NEWS.ru, баннеры с рекламой контрактной службы в ЧВК также снимают в Крыму и других регионах России.

Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что очевидцы запечатлели процесс демонтажа баннера «Вагнера» в российской столице на улице Дзержинского.

В субботу, 24 июня, во время обращения к гражданам президент России Владимир Путин назвал действия ЧВК «Вагнер» ударом в спину и напомнил о событиях Первой мировой войны.

В отношении главы «Вагнера» Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

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