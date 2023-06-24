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15:12, 25 июня 2023Моя страна

В Барнауле появится улица Роберта Рождественского

Улицу в Барнауле назовут в честь поэта Роберта Рождественского

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

В Барнауле одну из улиц назовут в честь поэта Роберта Рождественского. Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

«Многие наши земляки любят и ценят творчество поэта Роберта Рождественского, который родился у нас на Алтае. Знаю, что жители Барнаула предлагали назвать одну из улиц именем поэта: такие обращения поступали и в мэрию, и в наш краевой Минкульт», — заявил Томенко, отметив, что считает эту идею отличной.

По его словам, улица Рождественского появится в одном из новых микрорайонов, которые сейчас возводятся в Барнауле, — соответствующее предложение уже прорабатывается в мэрии города.

С 20 по 24 июня в Алтайском крае прошел литературный фестиваль Роберта Рождественского. На разных площадках региона прошли межрегиональный семинар молодых литераторов, творческая встреча с писателями, показ документального фильма «Семь мгновений Роберта Рождественского» и другие культурно-просветительские мероприятия.

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    Варвара Кошечкина
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