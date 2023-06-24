Байдену рассказали про попытку мятежа Пригожина

CNN: Байдена проинформировали о ситуации с ЧВК «Вагнер», Белый дом мониторит ситуацию

Президент США Джо Байден проинформирован о ситуации в России после заявлений основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщил представитель совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж, передает CNN.

По его словам, Белый дом мониторит ситуацию и и планирует проконсультироваться с союзниками и партнерами по этим событиям.

23 июня Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. Также он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию». После этого в отношении бизнесмена ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.