Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:38, 24 июня 2023Россия

Роспотребнадзор рассказал о новых вспышках Эболы

Глава Роспотребнадзора Попова рассказала о новых вспышках лихорадки Эбола в мире

Фото: Simon Newman / Reuters

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о новых вспышках лихорадки Эбола, которые продолжают регистрироваться в мире. Она отметила, что Россия на сегодняшний день надежно защищена от этой инфекции. Слова Поповой передает РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что в прошлом году было зафиксировано две вспышки Эболы в Демократической Республике Конго и еще одна крупная — в Уганде. В марте этого года вспышку зафиксировали на ранее не эндемичной территории Объединенной Республики Танзания — здесь отмечается высокий коэффициент летальности.

«Мы продолжаем внимательно следить за этой инфекцией. Россия на сегодняшний день надежно от нее защищена», — заявила собеседница агентства.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости
    Собянин сообщил об усилении мер безопасности в Москве
    Стало известно о массированном ударе российской армии по Украине
    Обстановку в Москве оценили
    Частые звонки с предложением кредитов объяснили
    Силовики вошли в «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге
    В ЛНР заявили об участии украинских женщин в штурмовых отрядах ВСУ
    Роспотребнадзор рассказал о новых вспышках Эболы
    Появились данные о неизвестных людях в камуфляже в Ростове-на-Дону
    В Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия на выходные
    В Воронежской области призвали граждан воздержаться от поездок
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.