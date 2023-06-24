На ряде территорий Калужской области ограничат движение транспорта

Оперштаб Калужской области сообщил об ограничении движения транспорта на ряде территорий

На ряде территорий в Калужской области временно ограничат движение транспорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Шапша.

«Оперативным штабом области принято решение о временном ограничении движения автомобильного транспорта по дорогам региона на территориях, прилегающих к границам Калужской области с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями», — уточнил он.

Губернатор также призвал без крайней необходимости не перемещаться по этим дорогам на личном автотранспорте.

Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции (КТО), чтобы пресечь возможные теракты. При этом мэр Москвы Сергей Собянин опроверг информацию о перекрытии въездов и выездов из столицы.