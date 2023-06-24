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17:08, 24 июня 2023Россия

На ряде территорий Калужской области ограничат движение транспорта

Оперштаб Калужской области сообщил об ограничении движения транспорта на ряде территорий

Фото: Reuters

На ряде территорий в Калужской области временно ограничат движение транспорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Шапша.

«Оперативным штабом области принято решение о временном ограничении движения автомобильного транспорта по дорогам региона на территориях, прилегающих к границам Калужской области с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями», — уточнил он.

Губернатор также призвал без крайней необходимости не перемещаться по этим дорогам на личном автотранспорте.

Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции (КТО), чтобы пресечь возможные теракты. При этом мэр Москвы Сергей Собянин опроверг информацию о перекрытии въездов и выездов из столицы.

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    Полина Матюхина
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