Стало известно об обстановке в Ростове-на-Дону

РИА Новости: обстановка в Ростове-на-Дону спокойная, полиция перекрыла несколько улиц

Обстановка в Ростове-на-Дону остается спокойной, полиция перекрыла несколько улиц, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Стало известно, что нет движения по одной стороне Буденновского проспекта, а также части Пушкинской улицы. При этом движение автотранспорта в центре города обычное для ночного времени, людей на улицах немного.

Отмечается, что в центре Ростова-на-Дону замечен один БТР, бронеавтомобили «Патруль-А» и «Тигр-М», а также несколько бойцов с автоматами.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев на фоне слов и действий главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина призвал сограждан сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации сил для поддержания правопорядка.

До этого главное управление МЧС по Ростовской области предупредило жителей о фейке якобы о введении в регионе комендантского часа. Ведомство посоветовало жителям доверять информации, размещенной на официальных источниках.

