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21:27, 24 июня 2023Россия

В российском городе ликвидировали двух террористов

Рогов: в Бердянске Запорожской области ликвидировали двух террористов

В Бердянске Запорожской области ликвидировали двух проукраинских террористов, открывших огонь на городской набережной. Об этом сообщил в Telegram-канале глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По словам Рогова, инцидент произошел около 19:00, когда местные жители семьями проводили время на городской набережной. «Двое боевиков открыли огонь из автоматов», — написал он, отметив, что в результате слаженных и оперативных действий правоохранительных органов террористов блокировали и уничтожили.

На данный момент известно, что одним из них был ранее задерживаемый за антироссийскую деятельность Тигран Оганесян.

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    Екатерина Подвигина
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