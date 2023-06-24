В российском городе ликвидировали двух террористов

Рогов: в Бердянске Запорожской области ликвидировали двух террористов

В Бердянске Запорожской области ликвидировали двух проукраинских террористов, открывших огонь на городской набережной. Об этом сообщил в Telegram-канале глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По словам Рогова, инцидент произошел около 19:00, когда местные жители семьями проводили время на городской набережной. «Двое боевиков открыли огонь из автоматов», — написал он, отметив, что в результате слаженных и оперативных действий правоохранительных органов террористов блокировали и уничтожили.

На данный момент известно, что одним из них был ранее задерживаемый за антироссийскую деятельность Тигран Оганесян.

