Владимирская область перевела все службы на особый режим

Губернатор Авдеев: все службы Владимирской области переведены на особый режим

Все правоохранители и службы переведены на особый режим во Владимирской области. Об этом сообщил глава региона Александр Авдеев, пишет KP.RU.

«Президент России дал четкую оценку тем действиям, что происходят сейчас в Ростове-на Дону. Наша задача сейчас сохранять спокойствие. Обстановка во Владимирской области спокойная», — заявляет Авдеев. Губернатор добавил, что все дневные мероприятия в регионе пройдут в штатном режиме, однако вечерние будут отменены.

Авдеев также обратился к жителям региона, планирующим отдых на юге. Он предупредил, что какие-то дороги могут быть закрыты для проезда, и попросил заранее продумать пути объезда. В заключение губернатор еще раз отметил, что ситуация находится под контролем.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. Также он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию». После этого в отношении бизнесмена ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Президент России Владимир Путин назвал организаторов мятежа предателями. Он пообещал им неминуемое наказание.