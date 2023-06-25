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16:46, 25 июня 2023Бывший СССР

На Украине контрразведчики избили генерала СБУ в ресторане

На Украине контрразведчики избили в ресторане генерала СБУ Микулина за замечание

Фото: РИА Новости

В Закарпатье контрразведчики избили генерала Службы безопасности Украины (СБУ) Виктора Микулина. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что инцидент произошел в ресторане «Три туза» в Ужгороде. Отмечается, что начальник Мукачевского отдела контрразведки СБУ Андрей Панарин вместе с подчиненными употребляли алкоголь и громко себя вели. В свою очередь, Микулин, который проводил в заведении встречу с помощником народного депутата, сделал компании замечание. Мужчины в ответ начали наносить ему удары, а затем вывезли в лес.

«[В лесу] его еще раз избили, выбив зубы, и отобрали мобильный телефон iPhone 14», — заявил источник, добавив, что нападавшие задержаны и находятся в СИЗО, в их отношении возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее в июне в центре Волгограда толпа избила юношу за попытку познакомиться с казахской девушкой. На представленном ролике видно, как группа мужчин, преимущественно казахов, набрасывается на молодого человека с кулаками. Когда последний оказывается на асфальте, его пинают по телу и голове.

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    Карина Черных
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