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02:13, 25 июня 2023Мир

Блинкен обсудил с Кулебой мятеж в России

Госдеп США: Блинкен обсудил события в России с главой МИД Украины Кулебой

Фото: Ukrainian Foreign Ministry / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил события в России с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом сообщил Госдепартамент США.

В ходе разговора Блинкен подтвердил украинскому коллеге, что поддержка Вашингтоном Киева не изменится. Отмечается, что Соединенные Штаты останутся в тесной координации с Украиной по мере развития ситуации.

Ранее президент США Джо Байден обсудил мятеж в России с французским коллегой Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Вечером 24 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело о вооруженном мятеже против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено. По его словам, сам Пригожин отправится в Белоруссию. Гарантией его ухода является слово президента России Владимира Путина.

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    Марина Совина
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