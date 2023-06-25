Дорогу из Ростова-на-Дону в Таганрог открыли для движения автотранспорта

Автомобильную дорогу из Ростова-на-Дону в Таганрог, закрытую для проезда транспорта ранее, открыли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидца.

Собеседник агентства отметил, что по состоянию на вечер 24 июня заграждения убраны, выезд свободен.

Ранее в субботу пресс-служба Росавтодора сообщала, что Северный проезд к Ростову-на-Дону, а также дороги из областного центра к границам с ЛНР и ДНР перекрыты.

Также 24 июня Telegram-канал Mash заявил, что частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» начала устанавливать пулеметы в Ростове-на-Дону и минировать дороги. Ночью 25 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что колонна ЧВК вышла из Ростова-на-Дону и направилась в свои полевые лагеря.