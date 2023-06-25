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12:27, 25 июня 2023Мир

Финляндия увеличила оборонные расходы до максимума за последние 60 лет

Расходы Финляндии на оборону достигли 4,8 млрд долларов, что стало максимумом за 60 лет

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Финляндия увеличила оборонные расходы до максимума за последние 60 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Стокгольмский международный институт исследований проблем мира.

В 2022 году Финляндия подала заявку на вступление в НАТО, а в апреле 2023 года вступила в альянс. В связи с этим власти стали активно увеличивать оборонный бюджет — расходы по сравнению с прошлым годом выросли на 36 процентов и достигли 4,8 миллиарда долларов.

Сейчас они составляют 1,7 процента от ВВП. В 2023 году власти страны планируют увеличить этот показатель и достичь отметки в два процента, так как это значение служит стандартом для членов НАТО.

Отмечается, что треть оборонных затрат за 2022 год ушла на закупку нового вооружения. В частности, были куплены истребители и системы ПРО.

Ранее сообщалось, что Финляндия задумала вооружить Аландские острова для противостояния России.

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    Елизавета Новикова
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