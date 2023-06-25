Расходы Финляндии на оборону достигли 4,8 млрд долларов, что стало максимумом за 60 лет

Финляндия увеличила оборонные расходы до максимума за последние 60 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Стокгольмский международный институт исследований проблем мира.

В 2022 году Финляндия подала заявку на вступление в НАТО, а в апреле 2023 года вступила в альянс. В связи с этим власти стали активно увеличивать оборонный бюджет — расходы по сравнению с прошлым годом выросли на 36 процентов и достигли 4,8 миллиарда долларов.

Сейчас они составляют 1,7 процента от ВВП. В 2023 году власти страны планируют увеличить этот показатель и достичь отметки в два процента, так как это значение служит стандартом для членов НАТО.

Отмечается, что треть оборонных затрат за 2022 год ушла на закупку нового вооружения. В частности, были куплены истребители и системы ПРО.

Ранее сообщалось, что Финляндия задумала вооружить Аландские острова для противостояния России.