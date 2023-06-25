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01:56, 25 июня 2023Мир

Израиль высказался о ситуации с ЧВК «Вагнер»

Премьер Израиля Нетаньяху назвал ситуацию с ЧВК «Вагнер» внутренним делом России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел оперативное совещание с участием руководителей ключевых ведомств страны, чтобы обсудить события, произошедшие в РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию израильского премьера.

Политик назвал ситуацию с ЧВК «Вагнер» внутренним делом России, к которому Израиль не имеет никакого отношения.

Отмечается, что на совещании присутствовали министры обороны, иностранных дел, алии и интеграции, глава совета национальной безопасности, глава «Моссада» и многие другие высокопоставленные чиновники.

Ранее сообщалось, что глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера высказался о сложившейся в России ситуации с мятежом ЧВК «Вагнер» и ее главы Евгения Пригожина. Севера также назвал ее внутренним делом России.

Вечером 23 июня чиновники в администрации президента США Джо Байдена провели экстренные встречи в связи с мятежом в России. Госслужащие анализировали ситуацию, сложившуюся в России. Как сообщал телеканал CNN, стремительное развитие событий застало врасплох американских и европейских чиновников.

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    Екатерина Подвигина
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