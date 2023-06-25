Минцифры рекомендовало дать выходной сотрудникам IT-компаний и СМИ

Минцифры рекомендовало дать 26 июня выходной сотрудникам IT-компаний и СМИ

Минцифры России в своем Telegram-канале опубликовало рекомендацию, согласно которой работодателям следует дать 26 июня выходной сотрудникам IT, телеком-компаний и СМИ.

В ведомстве уточнили, что 24 июня был «очень напряженным и эмоциональным днем».

«Поэтому рекомендуем даже непрерывно действующим ИТ-компаниям, операторам связи и СМИ, работающим в регионах, которые были вчера в эпицентре событий, дать завтра выходной тем сотрудникам, которые не задействованы в выполнении критически важных функций», — отмечается в публикации.

Также в Минцифры подчеркнули, что сотрудникам министерства дали выходной, так как многие из них провели 24 и 25 июня на рабочем месте.

24 июня в связи с введенным в Москве режимом контртеррористической операции мэр Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем в столице. После разрешения ситуации с ЧВК «Вагнер» и разворотом колонн в полевые лагеря власти Москвы оставили в силе решение о выходном дне.