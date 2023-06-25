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18:05, 25 июня 2023Бывший СССР

На мосту под Энергодаром произошел взрыв

Baza: около села Балки под Энергодаром подорвали опору автомобильного моста

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

В Запорожской области под Энергодаром при взрыве получил повреждения мост. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, взрыв произошел днем в субботу, 24 июня, около села Балки. В результате произошедшего сильно пострадала одна из пяти железобетонных опор автомобильного моста. Еще на двух опорах были обнаружены взрывные устройства с детонаторами, однако они не сработали.

Baza указывает, что длина моста, на котором установили взрывные устройства, составляет 150 метров, он находится в 38 километрах от Энергодара. Под мостом пролегает ветка железной дороги, не работающей около года.

Ранее сообщалось о нанесении удара по Чонгарскому мосту, соединяющему полуостров Чонгар в Херсонской области с Джанкойским районом Крыма. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что в результате происшествия никто не пострадал.

Между тем глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что к случившемуся причастна Украина. По его данным, украинская армия обстреляла ракетами Storm Shadow мосты на административной границе.

В сети также публиковали видео с предполагаемым моментом удара. На запись попала яркая вспышка, после которой в небо поднялось облако черного дыма.

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    Варвара Кошечкина
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