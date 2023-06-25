В Германии назвали причину завершения мятежа ЧВК «Вагнер»

В Германии объяснили причину завершения мятежа ЧВК «Вагнер» недостатком поддержки в стране

В Германии объяснили причину завершения мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» 24 июня. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

По данным издания, правительство Германии считает, что у главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, вопреки его первоначальным ожиданиям, было недостаточно поддержки внутри страны. Именно по этой причине вечером, 24 июня, он остановил движение военных колонн на Москву.

Ранее 25 июня президент Сербии Александр Вучич рассказал, благодаря чему российский лидер Владимир Путин смог остановить мятеж ЧВК «Вагнер».

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, после чего пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК. В отношении Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее бойцы «Вагнера» появились в Ростове-на-Дону, также колонну с их техникой заметили на автодороге на пути к Москве. В некоторых регионах, в том числе в Москве, был объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила о согласии Пригожина остановить колонны «Вагнера». Договоренность была достигнута в результате переговоров, которые белорусский лидер по согласованию с президентом России Владимиром Путиным вел с Пригожиным в течение дня 24 июня. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что режим КТО будет отменен в ближайшее время.