Депутат ЕП от Ирландии Уоллес обвинил Зеленского в продаже государственных земель

Депутат Европарламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллес обвинил президента Украины Владимира Зеленского в продаже государственных земель. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Ущерб, нанесенный Украине, огромен, и, к сожалению, Зеленский использовал конфликт, чтобы заняться продажами. <…> За что умирают украинцы из рабочего класса?» — написал он.

Депутат подчеркнул, что более трех миллионов гектаров сельскохозяйственных земель теперь принадлежат компаниям, которые базируются на Западе.

Ранее Уоллес обвинил главу МИД ФРГ Анналену Бербок в том, что она своими призывами «обрекает украинцев на смерть». По его словам, «кто-то должен объяснить Бербок, что гораздо лучше помогать кормить свой народ, чем посылать оружие на войну, обрекая на смерть столько менее привилегированных украинцев».