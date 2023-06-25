Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:46, 25 июня 2023Мир

В ЕП обвинили Зеленского в продаже государственных земель

Депутат ЕП от Ирландии Уоллес обвинил Зеленского в продаже государственных земель
Мик Уоллес

Мик Уоллес. Фото: Yves Herman / Reuters

Депутат Европарламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллес обвинил президента Украины Владимира Зеленского в продаже государственных земель. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Ущерб, нанесенный Украине, огромен, и, к сожалению, Зеленский использовал конфликт, чтобы заняться продажами. <…> За что умирают украинцы из рабочего класса?» — написал он.

Депутат подчеркнул, что более трех миллионов гектаров сельскохозяйственных земель теперь принадлежат компаниям, которые базируются на Западе.

Ранее Уоллес обвинил главу МИД ФРГ Анналену Бербок в том, что она своими призывами «обрекает украинцев на смерть». По его словам, «кто-то должен объяснить Бербок, что гораздо лучше помогать кормить свой народ, чем посылать оружие на войну, обрекая на смерть столько менее привилегированных украинцев».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В Госдуме не увидели причин для запрета ЧВК «Вагнер»
    В Чехии высказались насчет сокращения штата посольства в Москве
    В ЕП обвинили Зеленского в продаже государственных земель
    При пожаре в Подмосковье погибли ребенок и пожарный
    Организаторам Уимблдона уменьшили штраф за недопуск россиян на турнир в 2022-м
    Зеленский поговорил по телефону с Байденом
    В Подмосковье жители выпрыгнули из окон загоревшегося дома
    Макрон прокомментировал попытку мятежа ЧВК «Вагнер»
    Ученые рассказали о риске инсульта и инфаркта у гипертоников из-за кофе
    Зеленский обсудил с премьером Канады ситуацию вокруг ЗАЭС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.