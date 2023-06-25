Лукашенко и Путин поговорили по телефону

Президент Белоруссии Лукашенко вновь поговорил по телефону с президентом России Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с российским лидером Владимиром Путиным и бывшим главой Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает БелТа со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Отмечается, что утром в воскресенье, 25 июня, Лукашенко поговорил по телефону с Путиным. Во второй половине дня у белорусского лидера состоялся разговор с Назарбаевым. «Обсудили международную обстановку, ситуацию в регионе и белорусско-казахстанские отношения», — говорится в сообщении.

Днем ранее, 24 июня, на фоне начавшегося мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Путин созвонился с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Президент России проинформировал Лукашенко о ситуации в стране.

Позднее стало известно, что Лукашенко провел переговоры с попытавшимся начать мятеж в России главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. В результате ЧВК «Вагнер» согласилась остановить движение колонн своей техники на территории России. В пресс-службе белорусского лидера добавили, что на данный момент стороны имеют «абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер"».