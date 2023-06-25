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16:10, 25 июня 2023Ценности

Блогерша призвала девушек избавиться от трех вещей в гардеробе

TikTok-блогерша jen_x_style призвала девушек избавиться от туник и топов с бахромой

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Модная блогерша Джен с никнеймом @jen_x_style призвала девушек исключить три вещи из гардероба. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 103 тысяч подписчиков.

В первую очередь инфлюэнсерша посоветовала избавиться от туник, которые, по ее мнению, ухудшают внешний вид. «Обычно они бесформенны и смотрятся очень устаревшими и непривлекательными», — заявила автор видео, продемонстрировав на размещенных кадрах несколько асимметричных фасонов разного цвета.

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Кроме того, она внесла в список топы с бахромой и шлепанцы на платформе. «Я бы предпочла быть невысокой и стильной, чем высокой, но выглядеть дешево», — высказалась тиктокерша об указанной обуви.

Ранее в июне блогерша с никнеймом @stylehard призвала избавиться от четырех вещей в гардеробе и вызвала споры в сети. В первую очередь девушка посоветовала избегать приталенных кожаных курток и туфель с квадратными каблуками и носом.

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    Алина Гостева
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