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13:40, 25 июня 2023Путешествия

Стоимость авиабилетов из России за границу снизилась после скачка

В АТОР сообщили о снижении цен на авиабилеты после резкого роста 24 июня

Фото: Omar Prestwich / Unsplash

Цены на авиабилеты за границу стали ниже после резкого роста накануне, 24 июня. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Стоимость билетов за рубеж пришла в норму после скачка цены накануне. Есть и экстремально низкие тарифы на сегодня и завтра», — говорится в сообщении.

Ассоциация также перечислила цены на некоторые направления на одного пассажира в одну сторону. Так, чтобы улететь с багажом на рейсе Emirates в Дубай из Москвы в воскресенье, 25 июня, понадобится 48 тысяч рублей. Прямой рейс авиакомпании «Победа» 26 июня без багажа стоит 20,5 тысячи рублей. Рейс «Аэрофлота» в Астану 25 июня стоит 7,5 тысячи рублей.

Вечерний рейс «Аэрофлота» в Стамбул без багажа на 25 июня стоит 25 тысяч рублей, а рейс «Победы» на следующей неделе обойдется в 13,5 тысячи рублей. Стоимость перелета в Ереван с пересадкой в Сочи в воскресенье без багажа составляет 25,6 тысячи рублей. Цены на прямые рейсы в Ереван на следующей неделе начинаются от 29,3 тысячи рублей.

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В АТОР отметили, что «дорого и неудобно» лететь в Тбилиси и Белград. Так, самый дешевый билет в Тбилиси с пересадками обойдется в 41,4 тысячи рублей 25 июня и 108,3 тысячи рублей 26 июня. Стоимость билета в Белград с пересадкой на следующую неделю начинается от 65 тысяч рублей.

24 июня стоимость авиабилетов за границу резко выросла. Как обратило внимание издание BFM, билет на прямой рейс из Москвы в Ереван «Аэрофлотом» стоил от 40 до 60 тысяч рублей, приблизительно такие же цены были на билеты до Стамбула. Стоимость билетов в Тбилиси составляла около 70 тысяч рублей.

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    Сергей Истомин
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