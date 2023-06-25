Стоимость авиабилетов из России за границу снизилась после скачка

В АТОР сообщили о снижении цен на авиабилеты после резкого роста 24 июня

Цены на авиабилеты за границу стали ниже после резкого роста накануне, 24 июня. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Стоимость билетов за рубеж пришла в норму после скачка цены накануне. Есть и экстремально низкие тарифы на сегодня и завтра», — говорится в сообщении.

Ассоциация также перечислила цены на некоторые направления на одного пассажира в одну сторону. Так, чтобы улететь с багажом на рейсе Emirates в Дубай из Москвы в воскресенье, 25 июня, понадобится 48 тысяч рублей. Прямой рейс авиакомпании «Победа» 26 июня без багажа стоит 20,5 тысячи рублей. Рейс «Аэрофлота» в Астану 25 июня стоит 7,5 тысячи рублей.

Вечерний рейс «Аэрофлота» в Стамбул без багажа на 25 июня стоит 25 тысяч рублей, а рейс «Победы» на следующей неделе обойдется в 13,5 тысячи рублей. Стоимость перелета в Ереван с пересадкой в Сочи в воскресенье без багажа составляет 25,6 тысячи рублей. Цены на прямые рейсы в Ереван на следующей неделе начинаются от 29,3 тысячи рублей.

В АТОР отметили, что «дорого и неудобно» лететь в Тбилиси и Белград. Так, самый дешевый билет в Тбилиси с пересадками обойдется в 41,4 тысячи рублей 25 июня и 108,3 тысячи рублей 26 июня. Стоимость билета в Белград с пересадкой на следующую неделю начинается от 65 тысяч рублей.

24 июня стоимость авиабилетов за границу резко выросла. Как обратило внимание издание BFM, билет на прямой рейс из Москвы в Ереван «Аэрофлотом» стоил от 40 до 60 тысяч рублей, приблизительно такие же цены были на билеты до Стамбула. Стоимость билетов в Тбилиси составляла около 70 тысяч рублей.