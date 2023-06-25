Туристы устроили утренний забег до шезлонгов в Испании и попали на видео

В отеле Paradise Park туристы устроили забег до шезлонгов и рассмешили пользователей сети

В испанском отеле Paradise Park туристы устроили утренний забег, чтобы успеть занять свободные шезлонги, и попали на видео. Об этом сообщает Daily Star.

Уточняется, что автор ролика запечатлела происходящее из окна своего номера. На кадрах видно, как отдыхающие поспешили к лежакам, как только сотрудники отеля открыли бассейн. Один из мужчин оказался быстрее всех и разбросал полотенца по шезлонгам, бегая между ними.

Пользователей сети рассмешило видео. В комментариях юзеры прозвали героя ролика «королем шезлонгов». «Что здесь происходит», «Этим людям нужна профессиональная помощь», «Вечная война за шезлонги», — писали они.

Ранее турист отомстил резервирующим шезлонги с помощью полотенец отдыхающим и получил поддержку в сети. Путешественник раскритиковал туристов, которые оставляли полотенца на шезлонгах, даже если по несколько часов не появлялись в гостинице.