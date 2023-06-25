Украина направила ФИФА и УЕФА письмо с просьбой исключить Россию из состава

Украина попросила ФИФА и УЕФА исключить Россию из состава из-за интеграции крымских клубов

Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) письмо с просьбой исключить Российский футбольный союз (РФС) из состава организаций. О этом сообщается на сайте УАФ.

Украинскую сторону возмутили попытки интеграции футбольных клубов из Крыма в регулярные национальные чемпионаты России. «УАФ настаивает на рассмотрении ФИФА и УЕФА данного противоправного процесса поглощения субъектов украинского футбола российской стороной, принятии мер и поиске возможностей для недопущения развития этого процесса в будущем», — добавили в организации.

6 июня ТАСС сообщил, что «Севастополь» и ялтинский «Рубин» получили лицензии для участия во Второй лиге в сезоне-2023/2024. Команды выступят в группе Б.

Решением УЕФА от 2014 года крымские клубы выступают в отдельной лиге — чемпионате Крыма. Командам запрещено участвовать в турнирах Российского футбольного союза.