На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

«Суспильне» сообщило о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье

В подконтрольном Киеву Запорожье произошел взрыв. Об этом сообщает издание «Суспильне» («Общественное») в своем Telegram-канале.

«В городе и области объявлена воздушная тревога», — говорится в сообщении. Подробности произошедшего не приводятся.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ночью 19 июня в Запорожье прозвучало десять взрывов. Детонации произошли примерно с 02:45 до 03:00 по московскому времени. Как утверждает Рогов, были поражены места расположения солдат украинской армии, а также склады боеприпасов и техники.

До этого, 8 июня, в подконтрольном Киеву Запорожье произошел взрыв. Отмечалось, что сразу после этого включилась сирена воздушной тревоги.