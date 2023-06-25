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03:40, 25 июня 2023Ценности

Товары с символикой «Вагнера» вернулись на Wildberries

Маркетплейс Wildberries вернул на сайт товары с символикой ЧВК «Вагнер»

Фото: Ирина Алтухова / РИА Новости

Товары с символикой частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». вновь появились на сайте российского маркетплейсе Wildberries. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди прочего, покупателям доступны аксессуары, нашивки, флаги и ряд других товаров.

24 июня Wildberries начал скрывать товары с символикой «Вагнер». Это произошло после того, как основатель ЧВК Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. Также он пригрозил применить силу. В отношении бизнесмена ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

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    Марина Совина
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