Немецкий генерал раскрыл главную слабость ВСУ при контрнаступлении

Немецкий генерал Кристиан Фрейдинг: Украине для контрнаступления не хватает систем ПВО

Глава Ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг раскрыл главную слабость Вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении. Его комментарий публикует издание Welt.

Фрейдинг отметил, что в данном случае стране не хватает средств противовоздушной обороны. «А вот что нужно для наступления, так это сопутствующая ПВО — а та в нужном объеме тогда недоступна. Украина не может выйти из этой дилеммы», — заявил он.

В то же время Украина просит о поставках защитного оборудования на встречах с западными партнерами, отметил собеседник издания, указав, что те делают все возможное.

Ранее в июне замминистра обороны Украины Анна Маляр объявила о контрнаступлении на четырех направлениях. Она уточнила, что ВСУ начали наступательные действия на востоке, в Донецкой народной республике (ДНР), и на юге.