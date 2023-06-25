Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:30, 25 июня 2023Мир

Немецкий генерал раскрыл главную слабость ВСУ при контрнаступлении

Немецкий генерал Кристиан Фрейдинг: Украине для контрнаступления не хватает систем ПВО

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Глава Ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг раскрыл главную слабость Вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении. Его комментарий публикует издание Welt.

Фрейдинг отметил, что в данном случае стране не хватает средств противовоздушной обороны. «А вот что нужно для наступления, так это сопутствующая ПВО — а та в нужном объеме тогда недоступна. Украина не может выйти из этой дилеммы», — заявил он.

В то же время Украина просит о поставках защитного оборудования на встречах с западными партнерами, отметил собеседник издания, указав, что те делают все возможное.

Ранее в июне замминистра обороны Украины Анна Маляр объявила о контрнаступлении на четырех направлениях. Она уточнила, что ВСУ начали наступательные действия на востоке, в Донецкой народной республике (ДНР), и на юге.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости
    Названо условие продления транзита газа через Украину
    Появились подробности переговоров «Реала» и ПСЖ по трансферу Мбаппе
    Российские военные уничтожили укрепрайон ВСУ с боевиками и боеприпасами
    Немецкий генерал раскрыл главную слабость ВСУ при контрнаступлении
    Эндокринолог назвала основные причины отсутствия аппетита по утрам
    Москвичей предупредили о начале магнитных бурь
    В Калужской области начали снимать ограничения движения
    Два человека пострадали в ходе массового конфликта со стрельбой в Новой Москве
    Британские истребители 21 раз за три недели поднимались над Балтийским регионом
    В Казахстане провели внеочередное заседание Совбеза из-за ситуации в России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.