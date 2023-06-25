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23:22, 25 июня 2023Интернет и СМИ

Заявление Блинкена о Тайване удивило мир

Kayhan: заявление госсекретаря США Блинкена по поводу тайваньского вопроса удивило мир

Фото: Julia Nikhinson — CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен удивил мир высказыванием о Тайване во время своего визита в Китай. Его слова раскритиковали многие американские политики, но эта поездка была необходимой, учитывая текущие сложности в отношениях Вашингтона и Пекина, написали обозреватели иранского издания Kayhan.

Главная идея, которую выразил Энтони Блинкен, заключается в стремлении Штатов к стабильным и взаимовыгодным отношениям с КНР. Это заявление подразумевает не только признание Китая и его интересов, но и готовность идти на компромиссы, в том числе, по поводу тайваньского вопроса, указали журналисты.

Аналитики издания расценили заявление госсекретаря США о том, что Вашингтон готов считать Тайвань частью «большого Китая», как «движение на попятную».

Также Блинкен отметил, что США не стремятся к «новой холодной войне» с Китаем, а предпочитают взаимодействие и диалог, напомнили журналисты.

Блинкен прибыл в Китай 18 июня, его визит в КНР стал первым в качестве главы Госдепа США.

На следующий день госсекретарь на встрече с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что Америка отказывается поддерживать независимость Тайваня и не станет вступать в конфликт с Китаем. Блинкен уточнил, что Вашингтон не собирается менять систему Пекина.

При этом американские дипломаты заявили, что поездка политика в Китай не смогла снизить угрозу начала войны за Тайвань, так как американскому дипломату не удалось добиться значимых результатов во время визита.

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    Марина Совина
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