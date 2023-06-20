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00:35, 20 июня 2023Мир

В США оценили итоги поездки Блинкена в Китай

Экс-дипломат Фриман: поездка Блинкена в Китай не снизила угрозу начала войны за Тайвань
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Leah Millis / Reuters

Бывший американский дипломат Час Фриман оценил итоги поездки государственного секретаря США Энтони Блинкена в Китай. Его слова приводит РИА Новости.

Фриман заявил, что поездка Блинкена в Китай не смогла снизить угрозу начала войны за Тайвань, так как американскому дипломату не удалось добиться значимых результатов во время визита.

«Прорывов в отношениях между двумя правительствами не случилось, и угроза войны не была снижена», — сказал он.

Блинкен прибыл в Китай 18 июня, этот его визит в КНР стал первым в качестве главы Госдепа США.

19 июня Блинкен на встрече с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что Америка отказывается поддерживать независимость Тайваня и не станет вступать в конфликт с КНР. Также он сказал, что США не намерены устраивать новую холодную войну с Китаем. Блинкен уточнил, что Вашингтон не собирается менять систему Пекина.

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    Марина Совина
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