Раскрыты будущие гаджеты Apple

Инсайдер: Apple выпустит смартфоны iPhone 15 и две модели умных часов

Авторитетный инсайдер Марк Гурман раскрыл информацию об устройствах, которые Apple представит в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам обозревателя агентства, топ-менеджеры корпорации готовят около 15 новых гаджетов. Так, ближайшей осенью американская компания представит четыре модели смартфонов серии iPhone 15, а также две версии умных часов — Apple Watch 9 и Apple Watch Ultra второго поколения.

Марк Гурман отметил, что до конца 2023 года или начала 2024 года Apple обновит несколько компьютеров Mac. В компании намерены анонсировать ноутбуки MacBook Pro с диагональю 14 и 16 дюймов на базе процессоров M3 Pro и M3 Max, 13-дюймовый MacBook Pro с чипом M3, две новые модели MacBook Air, обновленный 24-дюймовый iMac. Кроме того, инсайдер отметил, что инженеры корпорации ведут работу над совершенно новой моделью моноблока iMac, которая получит экран более 30 дюймов.

В начале 2024 года американский IT-гигант представит обновленный iPad Air и две новые модели iPad Pro с OLED-дисплеем. Также автор отметил, что на ранней стадии разработки находятся наушники AirPods Pro третьего поколения и новая версии приставки Apple TV.

В середине июня в сети обнаружили патент Apple, в котором описывался корпус для смартфона, устойчивый к физическому воздействию и повреждениям. Материал подобного корпуса получил рисунок, размер между элементами корпуса составляет от 10 до 100 микрон.