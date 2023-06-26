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07:51, 26 июня 2023Россия

Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации двух бригад ВСУ

«Интерфакс»: авиация РФ нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации ВСУ

Фото: Управление пресс-службы и информации министерства обороны РФ / РИА Новости

Российская авиация нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал «Интерфаксу» начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Он уточнил, что удары наносились по скоплению украинских военных из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны.

По информации Зыбинского, в ходе боевых действий на купянском направлении артиллерий группировки войск «Запад» была вскрыта и уничтожена диверсионно-разведывательная группа из состава 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское в Луганской народной республике (ЛНР).

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Также удалось сорвать две попытки противника провести ротацию подразделений на передовых позициях в районе населенных пунктов Новомлынск и Тимковка под Харьковом, пояснил начальник пресс-центра группировки «Запад».

Ранее Минобороны доложило, что российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Авдеевки.

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    Анна Щербакова
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