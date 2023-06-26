Популярный у россиян курорт захлестнула новая схема обмана туристов

7News: на Бали активно распространяется схема мошенничества с банкоматами

На индонезийском острове Бали, который считается одним из самых популярных курортов для отдыха россиян, начала активно распространяться новая схема обмана с банковскими картами. Об этом сообщает австралийский телеканал 7News со ссылкой на рассказы отдыхающих.

Так, австралийский путешественник рассказал, что видел, как местные жители в курортном городе Семиньяк кладут на некоторые банкоматы листок с написанной от руки надписью broken («сломано»), чтобы туристы воспользовались другим терминалом. По его словам, на втором банкомате обычно установлено специальное устройство, считывающее данные банковских карт и позволяющее мошенникам использовать эти данные в своих целях.

Турист отметил, что сам видел, как один балиец ожидал, пока путешественники воспользуются не тем терминалом и злился, если этого не происходило. Другие отдыхающие также подтвердили информацию о захлестнувшей Бали схеме мошенничества. Они призвали путешественников сохранять бдительность и всегда проверять, не стоит ли рядом с банкоматом подозрительный местный житель.

В декабре 2022 года россиянка, побывавшая на Бали, раскрыла распространенную схему обмана приезжих в обменниках. Девушка рассказала, что сотрудники обменников обсчитывают туристов, заговаривая их.