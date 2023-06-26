Красноярский заповедник показал видео с играми снежных барсов

Саяно-Шушенский заповедник в Красноярском крае показал игры снежных барсов

Саяно-Шушенский заповедник в Красноярском крае показал видео с играми снежных барсов. Ролик опубликовало издание «Мой Красноярск».

На кадрах видно, что котенок снежного барса нападает на мать, которая поддерживает игру. После этого животные вылизывают друг друга.

Начальник научного отдела Роман Афанасьев рассказал, что котятам 12 месяцев, по размерам они уже практически догнали мать. Они активны, играют между собой и оттачивают навыки хищников, а также проявляют интерес к маркировочных точкам. Пока они находятся с матерью и сильно привязаны к ней, но через полгода начнется их самостоятельная жизнь.

Ранее в Красноярском крае сняли на видео с вертолета стадо снежных баранов в естественной среде обитания. На кадрах видно, что одно из животных с большой скоростью скачет по отвесной скале на плато Путорана, за ним следуют еще несколько парнокопытных.