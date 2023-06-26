В российском регионе прошел праздник башкирской культуры

В Оренбургской области прошел праздник башкирской культуры «Сабантуй-2023»

В селе Ибрагимове Кувандыкского района Оренбургской области прошел «Сабантуй-2023» — праздник, посвященный башкирской культуре. Об этом сообщает «Башинформ».

Организаторами областного праздника стали правительства Оренбургской области и Республики Башкортостан. На открытии мероприятия участников от имени главы Башкортостана Радия Хабирова поприветствовала доктор филологических наук Гульнур Кульсарина. Она пожелала единства присутствующим, а затем вручила некоторым государственные награды главы республики.

Помимо этого, на сабантуе представителями Зианчуринского района были организованы национальное подворье, выставка традиционных народных ремесел, а также спортивные соревнования и подвижные национальные игры. Самыми зрелищными видами состязаний стали национальная борьба «Көрәш» и конные выступления.

Помимо этого, гости мероприятия смогли принять участие в различных мастер-классах, попробовать башкирские национальные блюда, а также побывать на выступлении артистов Нефтекамской государственной филармонии, которые подготовили для присутствующих большую концертную программу.

Ранее сообщалось, что в Бурятии прошел первый в регионе международный гастрофестиваль «Боргойская баранина». Всего на праздник собрались несколько тысяч гостей и участников из Улан-Удэ и других районов Бурятии, а также из Монголии.

