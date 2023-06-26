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12:34, 26 июня 2023Культура

Баста сообщил об отмене концертов в двух городах России

Российский рэпер Баста сообщил об отмене июньских концертов в Иркутске и Хабаровске

Фото: Evgeny Philippov / Globallookpress.com

Российский хип-хоп-исполнитель Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, сообщил в соцсетях об отмене своих концертов в двух городах России. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о выступлениях в Иркутске и Хабаровске, запланированных на 27 и 29 июня. В публикациях рэпер не указал причину данного решения. Но он отметил, что оба шоу будут перенесены на другие даты, которые пока неизвестны.

Известно, что 25 июня Баста меньше чем за сутки перенес свой концерт в Красноярске. Новые даты пока не названы.

Ранее в Бишкеке организаторы отменили выступление российской рок-группы «Би-2».

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    Сергей Равин
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