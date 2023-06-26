В США выступили против суда над Бушем за вторжение в Ирак

Экс-госсекретарь США Керри заявил, что не поддерживает суд над Бушем за вторжение в Ирак

Экс-госсекретарь США Джон Керри заявил, что не поддерживает международный суд над бывшим президентом Штатов Джорджем Бушем за вторжение в Ирак. В интервью телеканалу LCI он рассказал, что политику не были предъявлены обвинения.

Ведущий программы Дариус Рошбин во время беседы с Керри рассказал, что со стороны Глобального Юга сейчас существует «запрос на большее равенство и справедливость и дело не только в финансировании». После этого журналист поинтересовался, поддержит ли Керри судебный процесс в отношении Джорджа Буша — младшего.

«Нет. Потому что не было прямого процесса выдвижения обвинений в отношении президента Буша. Если бы были нарушения во время этой войны, то да», — ответил экс-госсекретарь.

Джон Керри также напомнил, что лично выступал против начала военной кампании в Ираке. Когда телеведущий поинтересовался, не является ли американское вторжение в страну «преступлением агрессии на основании ложных обвинений», бывший госсекретарь также ответил отрицательно.

«Ну, тогда-то не было известно, что это ложь. Тогда были предъявлены доказательства», — отметил Керри.

Тогда Рошбин поинтересовался у политика, кто же соврал. После этого Керри грубо ответил, что не собирается снова возвращаться к теме войны в Ираке.

Вторжение сил США и их союзников в Ирак началось 20 марта 2003 года. Американские власти завершили вывод войск только к декабрю 2011 года.

В марте текущего года журналист Бредли Девлин заявил, что США могут повторить свои ошибки, допущенные при вторжении в Ирак.

Рассуждая об ошибках Вашингтона, обозреватель заявил, что спустя 20 лет после начала войны сложно найти кого-либо в Штатах, кто по-прежнему поддерживал бы этот конфликт. Но при этом многие из тех, кто поменял отношение к войне в Ираке на негативное, активно поддерживают Украину, указал автор.