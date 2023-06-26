Известный певец не смог завершить выступление на фестивале из-за болезни

«Би-би-си»: Льюис Капальди не смог петь и сообщил о намерении сделать перерыв в карьере

У известного британского певца и автора песен Льюиса Капальди во время выступления на Гластонберийском фестивале пропал голос, из-за чего он с трудом смог завершить выступление. Об этом сообщает «Би-би-си»

Гластонберийский фестиваль является одним из главных событий музыкального года в Великобритании. За несколько недель до мероприятия Капальди, который ранее сообщал о проблемах со здоровьем, прервал гастрольный тур, чтобы подготовится к выступлению. Однако после исполнения пяти песен на сцене фестиваля у артиста почти полностью пропал голос и он с трудом исполнил композиции. «Гластонбери, мне очень жаль. Я немного раздражен из-за этого», — извинился перед фанатами музыкант.

Зрители всеми силами пытались поддержать исполнителя, у которого из-за волнения заметнее, чем обычно, стали проявляться симптомы болезни — синдрома Туретта. Они пели его песни хором, демонстрируя, что не разочарованы выступлением. Уходя со сцены, Капальди поблагодарил поклонников и сообщил, что намерен сделать паузу в карьере. «Я чувствую, что в ближайшую пару недель у меня будет еще один небольшой перерыв. Так что, вероятно, вы не увидите меня, может быть, даже до конца года», — сказал певец.

Ранее 26-летний артист, чей первый альбом, выпущенный в 2019 году, стал одним из самых продаваемых в Великобритании, а песня Someone You Loved заняла первые строчки мировых хит-парадов, уже говорил о возможном завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. На фоне эмоционального напряжения артист борется с паническими атаками и обострениями синдрома Туретта.

Синдром Туррета — расстройство нервной системы, которое характеризуется наличием двигательных и психоэмоциональных нарушений. Оно сопровождается тиком мышц глаз, лица, головы, которые со временем распространяются на другие части тела.

Капальди получил известность в 2017 году, выпустив песню Bruises. Всего за свою карьеру он выпустил три мини-альбома и одну студийную пластинку. В 2019 году его песня Someone You Loved стала хитом, возглавив хит-парады многих стран, включая Великобританию и США.