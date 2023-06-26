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23:30, 26 июня 2023Мир

В США рассказали о реакции Китая на мятеж ЧВК «Вагнер»

Представитель Белого дома Кэмпбелл: Китай встревожен попыткой мятежа ЧВК «Вагнер»

Фото: Unsplash

Координатор Совета национальной безопасности США по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл предположил, как в КНР отнеслись к вооруженному мятежу, организованному главой частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным. Его слова приводит РИА Новости.

Кэмбелл рассказал о реакции Китая на мятеж «Вагнера» и предположил, что Пекин встревожен этой попыткой. «Я думаю, что на этом остановлюсь», — отметил он во время дискуссии, организованной на площадке Центра стратегических и международных исследований. При этом представитель Белого дома не уточнил, на что опираются его оценки.

Ранее на Западе оценили влияние мятежа Пригожина на отношения России и Китая. Издание The Guardian предположило, что Пекин займет более осторожную позицию к Москве после случившегося.

О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер» объявил в ночь на 24 июня. Тогда Пригожин обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям компании и обещал ответить. Утром того же дня вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях.

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    Марина Совина
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