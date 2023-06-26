На Западе оценили влияние мятежа Пригожина на отношения России и Китая

Guardian: Китай займет более осторожную позицию к России после мятежа Пригожина

Мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, развернувшийся с 23 по 24 июня, вынудит Китай изменить внешнеполитическую позицию по отношении к России и украинскому конфликту на более осторожную, КНР не будет пытаться повлиять на российское военно-политическое руководство ради упрочения связей Москвы и Пекина. Такая оценка содержится в материале британской газеты The Guardian.

«Китайское правительство будет приветствовать тот факт, что сделка с Пригожиным была быстро заключена при посредничестве [президента Белоруссии Александра Лукашенко]. [Российский лидер Владимир] Путин является важным партнером и поддерживает позицию Китая на мировой арене, особенно касательно призывов Пекина к глобальному югу о присоединении к борьбе против гегемонии США», — говорится в публикации о непоколебимой поддержке Пекина.

Однако отмечается, что теперь Пекин займет позицию наблюдателя и, скорее всего, не будет пытаться вмешиваться во внутреннюю политику России ради обеспечения своих интересов, ведь «любое вмешательство может навредить отношениям» как с Путиным, так и с его будущим преемником на посту российского президента.

23 июня Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании и заявил, что применит силу и уничтожит всех, кто преградит путь бойцам ЧВК. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

24 июня пресс-служба Лукашенко заявила о согласии Пригожина остановить колонны «Вагнера» после переговоров, которые белорусский лидер в течение дня вел по согласованию с Путиным.