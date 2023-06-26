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19:50, 26 июня 2023Ценности

Бейонсе едва не оголилась на сцене во время концерта

Певица Бейонсе едва не оголила грудь на сцене во время концерта в Гамбурге

Кадр: @byseyn

Американская певица Бейонсе едва не оголилась на сцене во время выступления в рамках тура Renaissance. Соответствующий ролик публикует Page Six.

Известно, что инцидент произошел на концерте в Гамбурге, Германия. Знаменитость вышла на сцену в ярко-розовом платье собственного бренда Ivy Park с пайетками, которое было оформлено высокими разрезами и вырезом в области груди. Во время исполнения песни одна из лямок наряда начала соскальзывать, тем самым оголяя бюст исполнительницы.

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Однако один из танцоров из французского дуэта Les Twins заметил конфуз Бейонсе и прикрыл ее своим телом, тем самым скрыв обнаженное декольте от многотысячной толпы. По словам фанатов, певица продолжила выступать вопреки произошедшему.

В апреле немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум также оконфузилась из-за наряда на Каннском кинофестивале. Для выхода в свет она выбрала желтое платье длины макси со шлейфом и откровенными вырезами, один из которых случайно обнажил ее грудь.

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    Карина Черных
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