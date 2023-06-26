Боец Конор Макгрегор назвал себя королем UFC вне зависимости от весовой категории

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор назвал себя королем Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом он написал в Twitter.

«Я навсегда король рейтинга вне зависимости от весовой категории», — заявил 34-летний спортсмен.

Ранее стало известно, что Макгрегор может не вернуться в октагон в 2023 году. Ирландец не вошел в пул тестирования Американского антидопингового агентства (USADA). Он не сможет принять участие в поединке, если не сдаст обязательный тест на допинг за 180 дней.

Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Всего в его активе 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.