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13:22, 26 июня 2023Спорт

Макгрегор назвал себя королем UFC

Боец Конор Макгрегор назвал себя королем UFC вне зависимости от весовой категории
Конор Макгрегор

Конор Макгрегор. Фото: Kyle Terada-USA TODAY Sports / Reuters

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор назвал себя королем Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом он написал в Twitter.

«Я навсегда король рейтинга вне зависимости от весовой категории», — заявил 34-летний спортсмен.

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10 декабря 2021

Ранее стало известно, что Макгрегор может не вернуться в октагон в 2023 году. Ирландец не вошел в пул тестирования Американского антидопингового агентства (USADA). Он не сможет принять участие в поединке, если не сдаст обязательный тест на допинг за 180 дней.

Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Всего в его активе 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

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