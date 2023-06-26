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11:57, 26 июня 2023Из жизни

Объявленная в розыск за 20 нападений на людей обезьяна оказалась за решеткой

NDTV: искусавшую 20 человек в одном городе обезьяну поймали в Индии

Фото: Sid Suratia / Unsplash

В Индии сотрудникам экстренных служб удалось поймать и отправить за решетку обезьяну, которая была объявлена в розыск за 20 нападений на местных жителей. Об этом сообщает NDTV.

Примат в течение двух недель терроризировал людей в городе Раджгарх, штат Мадхья-Прадеш. Среди пострадавших от его атак оказались восемь детей и несколько взрослых. Обычно агрессивное животное сидело на крышах домов и подоконниках, а потом внезапно бросалось на прохожих. После встречи с обезьяной многие из них получили серьезные травмы и были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

Во время одного из нападений, которое было записано камерой видеонаблюдения, примат набросился на пожилого мужчину, сбил его с ног и покусал его за бедро. Обезьяна так досаждала местным жителям, что за ее поимку назначили награду в 21 тысячу рупий (21,4 тысячи рублей), при этом местные сотрудники Департамента лесного хозяйства не смогли выследить ее.

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В итоге чиновники Раджгарха обратились к окружным властям, и туда прибыли специалисты из города Удджайн. Им понадобилось четыре часа, чтобы изловить обезьяну. Они использовали дрон, чтобы обнаружить животное, а потом усыпили его дротиками со снотворным и посадили в клетку. Это событие было встречено ликованием местных жителей.

Как рассказал инспектор департамента, теперь агрессивного примата отвезут подальше в джунгли и выпустят.

В июле 2022 года сообщалось, что жители японского города Ямагути пострадали от многочисленных нападений стаи диких обезьян. Там стая от действий приматов пострадали более 50 человек.

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    Никита Савин
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