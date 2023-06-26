Предсказано распространение диабета во всем мире

The Lancet: количество людей с диабетом удвоится в следующие 30 лет

Согласно предсказаниям ученых, количество людей с диабетом удвоится в следующие 30 лет и составит 1,3 миллиарда человек. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Lancet.

По оценкам, более полумиллиарда человек во всем мире живут с диабетом, от которого страдают мужчины, женщины и дети в каждой стране. Текущий глобальный уровень распространенности составляет 6,1 процента, что делает диабет одной из 10 основных причин инвалидности и других плохих исходов. Самый высокий показатель составляет 9,3 процента в Северной Африке и на Ближнем Востоке, и, по прогнозам, к 2050 году этот показатель вырастет до 16,8 процента. Прогнозируется, что этот показатель в Латинской Америке и Карибском бассейне увеличится до 11,3 процента.

Самый высокий показатель составил 24,4 процента для лиц в возрасте от 75 до 79 лет. Северная Африка и Ближний Восток демонстрируют самый высокий показатель в 39,4 процента для этой возрастной группы, в то время как в Центральной Европе, Восточной Европе и Центральной Азии был самый низкий показатель на уровне 19,8 процента.

96 процентов случаев диабета во всем мире относится к диабету 2-го типа. Высокий индекс массы тела (ИМТ) был основным фактором риска развития диабета. За ним следовали диетические риски, экологические и профессиональные риски, употребление табака, низкая физическая активность и употребление алкоголя.