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07:08, 26 июня 2023Среда обитания

Синоптик спрогнозировал дожди в некоторых регионах России

Синоптик Вильфанд: сильные дожди ожидаются в Белгородской, Брянской, Воронежской областях

Фото: Bulkin Sergey / news.ru via globallookpress.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что сильные дожди в ближайшие дни ожидаются в Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Курской, Орловской, Челябинской областях. Также непогода придет в Краснодарский и Ставропольский края, пишет ТАСС.

«Очень сильный дождь, ливень, гроза, крупный град, усиление ветра до 25 м/с ожидают Челябинскую область. В Ставропольском и Краснодарском краях во вторник прогнозируется сильный дождь с грозой», — уточнил синоптик.

При этом в нескольких регионах страны ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Речь идет о Якутии, Хабаровском крае, Коми, Архангельской, Вологодской, Костромской областях, резюмировал Вильфанд.

Ранее синоптик рассказал, что в ближайшие дни жителей Кировской, Омской, Курганской, Челябинской областей, Чувашии ожидает температура воздуха ниже июньской нормы на 4-6 градусов. Резкое похолодание также придет в Сибирь и на Урал, температура будет опускаться до плюс 4-6 градусов.

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    Марина Совина
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